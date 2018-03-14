HP Lefkoşa milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu'ndan ilginç çıkış

HP Lefkoşa milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, bügünkü bütçe görüşmeleri sırasında da ilginç bir çıkış yaptı.
HP Milletvekili, “ Hükümeti bozmak için ülkeyi bölmeye çalışmak, milliyetçilik midir?” diye sordu...
HP Lefkoşa milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, bügünkü bütçe görüşmeleri sırasında da ilginç bir çıkış yaptı.
HP Milletvekili, “ Hükümeti bozmak için ülkeyi bölmeye çalışmak, milliyetçilik midir?” diye sordu...
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