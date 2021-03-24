HP Mağusa İlçe Başkanı Covid-19 olduğunu açıkladı

HP Mağusa İlçe Başkanı Tolga Özçelik Covid-19 pozitif olduğunu açıkladı.

İşte açıklama;

Ülkeyi etkisi altına alan ve Mağusamızda da görülen Covid 19; bu kez beni de buldu.

Gayet iyiyim; tedavi sürecim başladı; doktor ve hemşirelerimizin kontrolü altındayım

Geride kalan sürede benle temas eden herkesin isimlerini ilgili yerlere verdim; unutmuş olabilirim. Lütfen unutmuş olduğum varsa, kendini gizlemesin.

Arayan soran, ilgilenen herkese teşekkür ederim.

Dediğim gibi şu an çok iyiyim, sağlıklı günlerde görüşmek üzere...