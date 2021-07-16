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HP Meclise katılıp Erdoğan'ı dinleyeceğini açıkladı

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HP Meclise katılıp Erdoğan'ı dinleyeceğini açıkladı
HP Meclise katılıp Erdoğan'ı dinleyeceğini açıkladı

Cumhuriyet Meclisimizde, ülkemiz adına son derece önemli olan Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen böylesi bir konuşma talebine olumsuz yaklaşılması Türkiye ile ilişkilerimize yarar değil zarar verir.

Halkın temsil sorumluluğunu omuzlarında taşıyan siyasiler olarak, zaten zaman zaman sıkıntılar yaşadığımız ikili ilişkilerimizi olması gereken bir noktaya getirmek istiyorsak, bu gibi konularda sağduyu ile hareket etmemiz ülkemiz adına bir zorunluluktur.

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