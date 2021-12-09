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HP Merkez Yürütme Organı Üyesi Ahmet Tokatlıoğlu: Umursamazlığınızın bedelini gençler ödeyemez

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Tokatlıoğlu, üniversiteye gidebilmek için GCE ve A Level sınavlarına giren KKTC öğrencilerinin, Türkiye’deki üniversitelere bu sınavlarla giriş hakkının kaldırılmasıyla ilgili Eğitim Bakanlığı’nın hiçbir adım atmamasına tepki gösterdi.
HP Merkez Yürütme Organı Üyesi Ahmet Tokatlıoğlu: Umursamazlığınızın bedelini gençler ödeyemez

Halkın Partisi (HP) Merkez Yürütme Organı Üyesi Ahmet Tokatlıoğlu, üniversiteye gidebilmek için GCE ve A Level sınavlarına giren KKTC öğrencilerinin, Türkiye’deki üniversitelere bu sınavlarla giriş hakkının kaldırılmasıyla ilgili Eğitim Bakanlığı’nın hiçbir adım atmamasına tepki gösterdi, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.
KKTC vatandaşlarının Türkiye’nin uygulayacağı ‘Merkezi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’na da giremediğine dikkat çeken Tokatlıoğlu, “Umursamazlığınızın bedelini gençler ödeyemez” dedi.


Tokatlıoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:


“Yıllardır hayalindeki üniversiteye gidebilmek için GCE ve A Level sınavlarına giren öğrencilerin Türkiye’deki üniversitelere bu sınavlarla giriş hakkı kaldırıldı.


Dövizin bu kadar yükseldiği bir dönemde birçok aile ve genç muhtemelen AB ülkeleri veya İngiltere okulları yerine, Türkiye’deki okullara yönelmek durumunda kalacak. KKTC vatandaşları tam anlamıyla yabancı öğrencisi statüsünde de olmadığından dolayı, Türkiye’nin uygulayacağı “Merkezi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı” (eski YÖS)’e de giremiyor.


Eğitim Bakanlığı’nın Türkiye’deki muhatabı ile müzakere ederek bu konuya bugüne kadar çözüm bulması gerekirdi. Binlerce gencimizin geleceğini bu denli ilgilendiren bir konuyla ilgili Eğitim Bakanlığı’nın hiçbir adım atmaması kabul edilemez”

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