Halkın Partisi (HP) milletvekili adaylarını belirleme sürecini başlattığını duyurdu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, dün akşam olağanüstü toplanan parti meclisinde oybirliğiyle alınan karara göre, Halkın Partisi’nden milletvekili aday adayı olmak isteyenler 30 Ekim Pazartesi gününden itibaren Parti Genel Merkezi’ne şahsen başvuru yapabilecek.

Başvuruların bitiş tarihi, erken seçim tarihinin Cumhuriyet Meclisi’nde onaylanmasından sonra belirlenecek.

MİLLETVEKİLLİĞİ ADAY ADAYLIĞI BAŞVURUSU HP ÜYESİ OLMAYANLARA DA AÇIK

Halkın Partisi üyesi olmayan ama partinin programındaki ilke ve düşünceleri paylaşan kişiler de milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunabilecek.

Yapılan açıklamada, Halkın Partisi’nin seçime çoktandır hazır olduğu da kaydedilerek, “Halkın Partisi’nde süreç yürürlükteki tüzüğe uygun çalışacak, bazı siyasi partilerde olduğu gibi sansasyonlar üzerinden değil” denildi.

Milletvekilliği adaylığı için kimseye söz verilmediğinin belirtildiği açıklamada, “Halkın Partisi’nin iradesi ipotek altına konulmamıştır” ifadelerine yer verildi.