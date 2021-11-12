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HP Milletvekili Ayşegül Baybars:Var Olan Kaynakları Da Tükettiler

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Halkın Partisi Milletvekili Ayşegül Baybars, ülkede yaşanan ekonomik sıkıntıya dikkat çekerek “Türkiye’den en iyi kaynağı ben sağlarım” diyenlerin ülkeye kaynak akışının durmasına neden olduğunu söyledi.
HP Milletvekili Ayşegül Baybars:Var Olan Kaynakları Da Tükettiler

 Küresel krizin yaratmış olduğu ekonomik sıkıntıların yanı  sıra Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesinin vatandaşın alım gücünü son 20 yılda hiç görülmediği kadar düşürdüğünün altını çizen Baybars yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 
 

“Özellikle son bir yıldır iktidar partisinin halkımızın ekonomik sorunlarına çözüm üretmek yerine kendi parti içi hesaplaşmalara harcadığı zaman, ekonomi yönetimindeki tutarsızlıklar ve ülkede yaratılan istikrarsızlıklar vatandaşlarımızın ekonomik krizi normalin de çok ötesinde hissetmesine sebep olmuştur. ‘Türkiye’den en iyi kaynağı ben sağlarım’ şeklindeki duruşlarının tam aksine, imzalanan protokolle de gerekli adımları atamayanlar, proje üretme noktasında zafiyet üstüne zafiyet yaşayanlar, ülkeye kaynak akışının tam manası ile durmasına sebep olmuştur. Gezdiğimiz tüm ilçelerde, dokunduğumuz her insanda duyduğumuz sorunu aynıdır. Geçinemiyoruz... Batıyoruz... Ülkemizin her karış toprağı, giderek fakirleşen bir halk, alım gücü düşmüş insanlar, kredi ve borçlarını ödeyemez hale gelmiş vatandaşlar, işsiz kalmış ve yeni iş arayışları da boşa çıkmış gençlerle doludur. Açıkça ortadadır ki, ‘Bu ülke ekonomisini en iyi biz yönetiriz’ diye övünenler, karşılarına çıkan ilk gerçek krizde hem kendileri çökmüşler hem de ülkeyi dizlerinin üzerine çökertmişlerdir. ‘Ülkeye en çok kaynağı biz sağlarız’ diyenler, ülkeye kaynak sağlamak bir yana ülkenin kendi öz kaynaklarını dahi tüketmiş durumdadırlar. Ülke ekonomisini tarihin en kötü şekli ile yöneten, ülkeye kaynak aktaramayan, kaynak bulamayan, ülkenin var olan tüm kaynaklarını çar çur eden, kendi parti içi sorunları ve makam savaşından başka hiçbir konuda uzmanlığı olmayan bu anlayıştan hemen kurtulmalıdır.”

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