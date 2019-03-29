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HP Milletvekili: ''Kudret Özersay Cumhurbaşkanlığı koltuğunu rahatlıkla doldurabilecek bir şahsiyettir.''

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Birinci Boyut programına katılan Halkın Partisi Milletvekili Erek Çağatay, devletin işleyişinin hızlandırılması yönünde Anayasada değişiklik yapılması gerektiğini vurguladı.
HP Milletvekili: ''Kudret Özersay Cumhurbaşkanlığı koltuğunu rahatlıkla doldurabilecek bir şahsiyettir.''

Birinci Boyut programına katılan Halkın Partisi Milletvekili Erek Çağatay, devletin işleyişinin hızlandırılması yönünde Anayasada değişiklik yapılması gerektiğini vurguladı.

Çağatay, “Halka hizmeti şeffaf yapabilme yönünde, hesap verebilirlik noktasında, yolsuzlukların üstüne hızla gidebilme yönünde, yargımızın eksikliklerini gidererek daha hızlı karar alabilsin diye düzenlemeye gitmeliyiz” dedi. Erek Çağatay, eğitime, sağlığa ve yargıya daha fazla kaynak ayrılmasının önemine de işaret etti.

HP Milletvekili Erek Çağatay, Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik de açıklamada bulundu. “HP olarak Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili parti meclisinde ele almaya, görüşmeye başladık. Tartışmalar erken başlamış olabilir ama bu şuanki varolan sıkıntılarımızı gölgeleyecek şekilde olmamalıydı. Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili tartışmaların gündemi doldurmaması gerektiğini düşünüyorum.

Erek Çağatay olarak nacizane görüşüm, Halkın Partisi’nin aday çıkarması gerektiğidir. Kudret Özersay’ı donanımlı bir kişilik olarak düşündüğüm zaman Cumhurbaşkanlığı koltuğunu rahatlıkla doldurabilecek bir şahsiyettir. Tabi ki partinin yetkili organlarında enine boyuna tartışılıp, değerlendirilip sonra karar ortaya çıkacaktır. Kişisel görüşüm Özersay’ın halkın menfaatlerini gözetecek, bilgi ve donanıma sahip bir kişi olduğudur.

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