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HP Milletvekili Manavoğlu: Turizm ve bilişim konularındaki eksikler tamamlanmalı

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HP Milletvekili Manavoğlu: Turizm ve bilişim konularındaki eksikler tamamlanmalı
HP Milletvekili Manavoğlu: Turizm ve bilişim konularındaki eksikler tamamlanmalı

efkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, hafta sonu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın (KTTO) organize ettiği "Türkiye - KKTC Ticaret Odası Forumu 1. Ekonomi Konferansı" sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Turizm konularına ağırlık verilmesi gerektiğinin altını çizen Gülşah Sanver Manavoğlu şöyle devam etti: “Tarım, üretim tabii ki önemli ama ihracat ve ekonomiyi büyütme konularını düşündüğümüzde turizm ve bilişimin katkısını göz ardı edemeyiz. Bu iki konuda eksiklerimize bakmalıyız. Bilişim konusunda; üniversitelerimizin sayısına, çok sayıda değerli insanın ülkemizde ders vermesine rağmen özellikle teknopark, araştırma-geliştirme konusunda henüz istediğimiz seviyede değiliz. Ülkenin önünü açmak için yasal mevzuatı bir önceki hükümetle bu sene geçirebildik. 10 sene önce geçirilseydi bugün belki de başka bir noktada olacaktık. Ülkemizdeki öğrencilerin sadece 5 binini doğru şekilde yönlendirirsek yurtdışından yatırımcıyı araştırma-geliştirme konusunda çekebiliriz. Yeni start-up’ların belki de milyon dolarlık girişimlerine yol açabiliriz.”

“TÜRKİYE’DEN GELEN AKADEMİSYENLER KAMU REFORMU DERKEN İŞ YAPABİLİRLİĞİ HIZLANDIRACAK MEKANİZMAYI KURMAKTAN BAHSEDİYOR”

İnsan kaynağının sağlanmasının ve iş yapılabilirliği kolaylaştırmanın önemini vurgulayan Manavoğlu, kamu reformunun gerekliliğine dikkat çekti. HP milletvekili, “Türkiye’den gelen akademisyenler kamu reformu derken iş yapabilirliği hızlandıracak mekanizmayı kurmaktan bahsediyor. Bizse kamuda çalışanların çalışma şekillerini düzenlemekten bahsediyoruz. Tabii konu e-devlet’e geliyor. E-devlet konusu 1991’den beri konuşuluyor ve daha bitiremedik. e-devlet’in tamamlanması, polisin güçlendirilmesi ve uçak biletlerinin ucuzlaması bu ülkenin en öncelikli üç konusudur. Ülkenin önünü açmak istiyorsak üçünün birden sağlanması gerekir” ifadelerini kullandı.

Manavoğlu, önümüzdeki haftalarda Türkiye’yle bir ön protokol imzalanacağını ve bu protokolle yabancı istihdamın doğru şekilde organize edilmesi için çalışmalar yapılacağını da belirtti. Çalışma, İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarının yabancı çalışanları kayıt altına almak için işbirliği yaptığını ifade eden Manavoğlu, tamamının kayıt altına alınmasının, yabancı çalışan kalitesine yukarı doğru bir ivme kazandıracağını kaydetti.

“LARNAKA’DAKİ SALDIRI KASTİ VE IRKÇI BİR HAREKETTİR, KABUL EDİLEMEZ”

Hafta sonu Larnaka’dan ülkemize turist taşıyan KKTC plakalı bir otobüse yapılan saldırıyı da değerlendiren HP milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, şunları kaydetti:

“Yapılan bilinçli bir harekettir. Kabul edilemez. Birleşmiş Milletler eğer buna müdahale etmeyecekse, güven artırıcı önlemlerden bahsetmesin. Eğer böyle bir saldırı sonrası BM gidip Rum kesiminin idaresine gerekli ültimatomları vermiyorsa demek ki bir işe yaramıyor. Sınırda korkuluk görevi görüyor. Dışişleri Bakanlığımız bu konuda çok hassastır ve gerekli açıklamayı yaptı. Kasti ve ırkçı yaklaşımlardır. Rum kesiminde yaşayanlar Kıbrıslı Türkleri henüz tanıyamadılar. İki toplumu birbirine entegre edecek çalışmalar yapılması gerekir.”

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