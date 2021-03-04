HP Milletvekili Tolga Atakan: Herhangi bir hibe kalemi telaffuz dahi edilemiyor

HP Milletvekili Tolga Atakan “Pandemi kıskacındaki ülkemizin sorunları” konusunda konuşma yaptı.

Atakan, Meclis’te vekillerin olmamasını eleştirerek, “Bu umursamazlık bizi yıldırmayacak” dedi.

Ekonomik protokolün imzalanacak en önemi protokol olduğunu, geçen hafta Başbakan’a söylediklerini dile getiren Atakan, bugün itibariye protokolün imzalanmış haliyle bile protokolün ekleri hakkında bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

Yaklaşık bir yıldır hemen hemen her sektörün derinden yaralandığı bu süreçte çok ciddi sıkıntılar yaşadığını dile getiren Atakan, imzalanan protokol içerisinde verilmesi planlanan kaynağın hangi sektöre verileceğinin son derece önem taşıdığını kaydetti.

Atakan, taşımacılıkta bir yıldır kazanç sağlayan olmadığına işaret ederek, bu sektörde çalışan kişilere herhangi bir hibe kaleminin telaffuz edilemediğini kaydetti.

Plansızlığın ülkede devam ettiğini dile getiren Atakan, geçen hafta uçuşlarla ilgili “notam” yayınlanmasını eleştirerek, plansızlıktan dolayı yaşanan sıkıntıları anlattı.

Ev karantinasına geçileceği yönünde yapılan açıklamalara karşın çalışmanın nasıl yapılacağını merak ettiğini söyleyen Atakan, ev izolasyonlarına alınan kişilerin nasıl denetleneceğini sordu.

Tolga Atakan, gerek pandemi gerek ekonomik sıkıntıların çözümleri noktasında en ufak bir başarı elde etmeyen hükümetin tek başarısının siyasi atamalar olduğunu iddia etti.

Askerlerin izin kullanamadığını dile getiren Atakan, askerlerin kısıtlı da olsa izin kullanmalarının çok önemli olduğunu kaydetti.