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HP Milletvekili'nden önemli açıklama!

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Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers, okullarda maske zorunluluğunun kaldırılması gerektiğini kaydetti.
HP Milletvekili'nden önemli açıklama!

Rogers'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

Dünya pandemi sonrası normalleşme süreci içerisindeyken, her yerin açıldığı, mesafe kısıtlamasının kalktığı, turizmin sonunda bu yaz normal seviyelere çıkabildiği ve bu alanda çalışanların nefes alabildiği bu dönemde, ülkemizde kapalı alanlarda şart koşulan maske zorunluluğuna anlam verebilmek mümkün değildir.

Bu günlerde var olmasına rağmen uygulanmayan maske zorunluluğu kuralı, okulların açılması ile daha büyük bir sorun haline gelmiştir. Bar, casino, club veya market gibi yerlerde bu zorunluluk uygulanmaz ve denetlenmezken, okullar bu tür kuralları daha disiplinli bir şekilde uygulamaya çalışacaktır ve olan gene çocuklarımıza olacaktır.

Bir Covid-19 dalgasının sonunda olduğumuz, mevcut varyantların genel olarak mevsimsel grip seviyesinde seyrettiği bu günlerde maske zorunluluğunun bilimsel dayanağı nedir?

Elbette ki bireyler, özellikle yüksek risk grubunda olan, kronik ve altta yatan hastalıkları olan kişiler, kendini korumak için maske takabilirler. Ancak, bunu sağlıklı okul çocuklarına zorunlu hale getirmenin faydadan çok zarar getireceği aşikardır. Sağlık Bakanlığı acilen bu şartı tekrar değerlendirmeli, enerjisini gerek aşılamaya gerek önümüzdeki kış aylarında vakaların artması durumunda artacak hastane başvurularını nasıl yöneteceğini planlamaya harcamalıdır.

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