HP milletvekillerinin istifa başvurusu yapması halinde iç tüzüğe göre hareket edilecek

Halkın Partisi (HP) milletvekillerinin milletvekilliğinden istifa etmek için Cumhuriyet Meclisi’ne başvuruda bulunmaları halinde iç tüzüğe göre hareket edilecek.

Cumhuriyet Meclisi’nden alınan bilgiye göre 3 HP’li milletvekilinin, dün HP Genel Başkanı Kudret Özersay tarafından duyurulan istifaları Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi’ne gidecek; ardından komite tarafından görüşülecek ve istifalarla ilgili rapor hazırlanacak. Hazırlanan raporun Genel Kurul’da oylanıp, kabul edilmesi durumunda istifalar işleme girecek.

Genel Kurul oylamasında onaylanmazsa, milletvekillerinin istifası kabul edilmemiş olacak.

HP dün “ülkede son yıllarda giderek daha da yoğun şekilde yaşanan demokrasiye aykırı, halk iradesini görmezden gelen uygulamalara karşı sessiz kalmamak, demokrasiye ve devlete sahip çıkmak, halk iradesine ve bağımsızlığa aykırı uygulamalara karşı bir tepki vermek, Kıbrıs Türk halkına yaşatılan demokrasi bunalımlarının normalleştirilmesini kabul etmemek” gerekçesiyle sine-i millet kararı aldığını açıklamıştı.

HP tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsız bir devlet olarak Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin ve kendi geleceğini tayin etme hakkının bir yansımasıdır. Devlete ve devletin bağımsızlığına inanan; devletin Kıbrıs Türk halkının demokratik iradesiyle seçilenlerin hukuk kurallarına uygun şekilde yönetmesi gerektiğini savunan halkın Partisi, hem bu iradeyi zayıflatacak makam ve menfaate dayalı yozlaşmış siyasete, hem de bu iradeye ve bağımsızlığa nereden gelirse gelsin müdahale edilmesi anlamına gelecek uygulamalara karşıdır. Maalesef son dönemde arka arkaya kurulan UBP-DP-YDP hükümetleriyle halk iradesi ve devletin bağımsızlığı her iki açıdan da yıpratılmış, halkın gözünde devlete ve devletin bağımsızlığına olan inanç erozyona uğratılmıştır. Yıllar önce nasıl ki ÖRP kurdurularak demokrasimize kara bir leke sürülmüştür, son yıllarda da vekiller ayartılıp istifa ettirilerek halk iradesi hilafına dışarıdan destekli yamalı bohça hükümetler ile ülkede istikrarsızlık kalıcı hale getirilmiş ve devlet kurumları ciddi şekilde yıpratılmıştır” ifadeleri yer almıştı.