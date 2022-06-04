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HP Parti kararına uymayan vekillerini disipline sevk etti... İhraçları gündemde...

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HP Parti kararına uymayan vekillerini disipline sevk etti... İhraçları gündemde...
HP Parti kararına uymayan vekillerini disipline sevk etti... İhraçları gündemde...

Halkın Partisi, Parti Meclisi’nde alınan ‘’Sine-i millet'' kararına UYMAYAN Milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers’ın kesin ihraç talebi ile disipline sevk kararı aldı.

Yeni durumun üzerine toplanan HP Parti Meclisi’nde oy çoğunluğu ile Baybars ve Rogers'ın kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesi yönünde karar aldı

 

NE OLACAK?

HP disiplin Kurulu'nun parti yetkili organlarının kararlarına uyamayan Baybars ve Rogers'i HP'den ihraç etmesi bekleniyor.

Baybars ve Rogers HP'den ihraç edilmeleri durumunda Cumhuriyet Meclisi'nde  Bağımsız Milletvekili olarak görev yapacaklar dönem sonuna kadar herhangi bir partiye katılamayacaklar.

Halkın Partisi ise yasa gereği 3 milletvekili varmış gibi devlet katkısını almaya devam edecek.

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