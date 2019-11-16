HP Parti Meclis üyesi istihdamı... Özersay'ın 2017 yılındaki açıklamalarını yeniden gündem getirdi!

HP Meclis üyesi istihdamı... Özersay'ın 2017 yılındaki açıklamalarını yeniden gündem getirdi!

İşte Kudret Özersay'ın 9 Nisan 2017'de yaptığı açıklamalar...

Özersay: "Parti devletine değil hukuk devletine ihtiyacımız var"

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ülkenin en önemli sorunlarından birisinin partizanlık olduğuna dikkat çekerek “eski ve yozlaşmış siyaset, partizanlık yaparak insanlar arasında ciddi adaletsizliklerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Hak edenler değil, partilerin yönetiminde olanlar, partilerin örgüt başkanı olanlar, bir parti için çok koşup çok uğraşmış olanlar haksız yere menfaat elde ettiler.

Devleti adeta partilerinin devleti haline çevirdiler.

Kıbrıs Türk halkının parti devletine değil, hukuk devletine ihtiyacı vardır. Devlet öyle bir tıkanıklıkla karşı karşıya bırakıldı ki, bu noktadan çıkışın tek yolu ‘oy kaybeder miyim’ ya da ‘partililerim bana küser mi?’ diye düşünmeden kararlar alacak güçlü ve kararlı bir hükümettir” dedi.

Özersay Halkın Partisi’nin Halktan aldığı güçle ve sahip olduğu kararlılıkla bunu başaracağını ve yerine liyakata dayalı bir yapı koyacağını vurguladı.