HP Parti Meclisi saat 18'de toplanıyor, gündemde yeni hükümet kararı var!

HP Henel Başkanı Kudret Özersay Cumhurbaşkanı Akıncı ile yaptığı görüşmeden sonra açıklamıştı.

İşte açıklamanın satır başları...

HP PM toplanıyor, Muhalefette mi kalacak? Koalisyon görüşmesi mi yapacak?

Böyle bir karar alınmadığından herhangi bir koalisyon görüşmesi de yapmadık.

Bu akşam başlayacak olan ve belki de maraton görüşmeler şeklinde devam edecek karar sürecinde iki şeye dikkat edilecek birincisi 15 aylık hükümet tecrübesi ve ikincisi de ülke menfaatine hangisi daha fazla hizmet eder şeklinde olacak kararımızı ona göre vereceğiz.

Yetki Parti meclisindedir eğer HP koalisyon müzakeresi yapma kararı üretirse orada kendine göre bir takım şartları tabi ki olacaktır bu bir yelpaze şeklindedir, herkeste bunu tahmin eder.

Yolsuzluğa karşı mücadeleden hukuksuzlukların önlenmesi için gereken tedbirlere ve icraatın yapılması için alınması gereken tedbirlere varıncaya kadar bir skalada kendimize göre bu geçen 14 aylık sürede elde ettiğimiz tecrübe çerçevesinde kendi şartlarımızı ortaya koyup ona göre tavrımızı netleştireceğiz.