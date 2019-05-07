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HP Parti Meclisi toplanıyor, kiralanan devlet arazileri gündemde! Vatandaş devletin kiralanan arazilerini öğrenebilecek mi?

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HP Parti Meclisi toplanıyor, kiralanan devlet arazileri gündemde! Vatandaş devletin kiralanan arazilerini öğrenebilecek mi?
HP Parti Meclisi toplanıyor, kiralanan devlet arazileri gündemde! Vatandaş devletin kiralanan arazilerini öğrenebilecek mi?

HP Parti Meclisi toplanıyor, kiralanan devlet arazileri gündemde! Vatandaş devletin kiralanan arazilerini öğrenebilecek mi?

“4'lü koalisyon hükümeti döneminde kiralanan devlet arazilerinin” dosyası Serdar Denktaş tarafından Bakanlar Kurulu’na sunuldu.

4'lü hükümet döneminde kiralanan devlet arazilerinin kime, ne kadara, kaç yıllığına nasıl kiralandığı ile ilgili herhangi bir açıklama ise yapılmadı.

HP Genel Başkanı ve Dışişleri  Bakanı Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu sonrası kısa bir açıklama yaptı ve dosyayı inceleyeceğini söyledi.

Özersay, “Kiralamaları inceleyeceğim ve HP Parti Meclisi ile bir değerlendirme yapacağım” dedi.

Halkın Partisi (HP) Parti Meclisi toplantı9sının yarın akşam toplanması bekleniyor.

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