HP Parti Meclisi toplanmadı, HP Meclise girip Erdoğan'ı dinleyecek mi?

Muhalefet Partilerinden TDP ile CTP'nin T.C. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis konuşmasına katılmama yönünde aldıkları kararlardan sonra gözler Mecliste temsil edilen bir diğer muhalefet partisi HP'ye çevrildi.

HP'nin konu ile ilgili nasıl bir karar alacağı bilinmiyor. HP'nin bu gibi kritik konularda Merkez Organı yerine konuları Parti Meclisi'nin gündemine taşıdığı biliniyor.

HP'deki kaynaklardan alınan bilgiye göre konu şu ana kadar henüz ne Merkez Organı'nda ne de Parti Meclisi'nde görüşülmüş durumda değil.