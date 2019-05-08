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HP PM 17:00’de toplanacak, hükümetin geleceği masada

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(HP) Parti Meclisi’nin bugün saat 17:00’de toplanacak, hükümetin geleceği masada
HP PM 17:00’de toplanacak, hükümetin geleceği masada

Halkın Partisi (HP) Parti Meclisi’nin bugün saat 17:00’de toplanacağı öğrenildi.

HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’dan edinilen bilgiye göre toplantıda, hükümetin geleceğine ilişkin konular ele alınacak.

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