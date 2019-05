Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Halkın Partisi’nin (HP), UBP Genel Merkezi’ndeki görüşmesi tamamlandı. Bugünkü toplantıdan çıkan sonuçlar, her iki partinin bu akşam yapacağı parti meclisitoplantılarında değerlendirilecek. HP Parti Meclisi 18.30’da, UBP Parti Meclisi ise 20.30’da toplanacak.

Koalisyon görüşmelerinde son aşamalara gelen iki partinin kuracağı kabinenin yarın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunulması bekleniyor.



ÖZERSAY

Yaklaşık iki saat süren görüşme sonrasında açıklama yapan HP Genel Başkanı Kudret Özersay “Parti yetkili organlarımızın bize verdiği yetki çerçevesinde çalışmalarımızı belirli bir olgunlaşma noktasına getirdik. Başka heyetler arası görüşe olmayacak. Muhtemelen aynı saatlerde yapacağımız parti meclislerimize götürerek değerlendireceğiz” dedi.

Bu akşamki toplantının önemine işaret eden Özersay, üzerinde konuştukları bazı hususlar olduğunu, bundan sonra yapılacak olanın ortaya çıkan ve olgunlaşan bu ürünü parti yetkili organlarına götürmek olacağını ifade etti.

Özersay, Parti Meclisi’nin kendilerine müzakereleri yapma ve mümkünse bir koalisyon ortaklığı ortaya çıkarma yetkisi verdiğini ancak bunu onaylama ya da onaylamama yetkisinin PM’de olduğunu vurguladı.



“SÜTTEN AĞZIMIZ YANDIĞI İÇİN…”

Toplantının beklenenden uzun mu sürdüğü yönündeki bir soruya karşılık ise Özersay, “Sütten ağzımız yandığı için yoğurdu üfleyerek yiyoruz” yanıtını verdi.

Özersay, bir başka soru üzerine, her iki PM’de onay alınması halinde her hükümet kurulma sürecinde olduğu gibi normal sürecin çalışacağını da ekledi.



TATAR

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar da, temel prensipler ve diğer konularda görüşmeler yaptıklarını ve PM’ye bilgi vereceklerini söyledi.

Tatar, uyum içinde çalışacaklarına inancının tam olduğunu kaydetti.

Tatar, varılan sonuçla ilgili bu akşam 20.30’da toplanacak parti meclisine bilgi vereceğini; HP Genel Başkanı Özersay’ın da kendi partisinin PM’sinin onayını alacağını kaydederek, sonucu bu akşam geç saatlerde paylaşacaklarını belirtti.

“KKTC’de bir hükümetin nasıl bozulup nasıl kurulduğunu bir kez daha görmüş olduk” diyen Tatar, demokrasinin geliştiğini, dörtlü koalisyon hükümetinin sıkıntılar içinde olduğunu UBP olarak zaten söylediklerini ve günün sonunda KKTC’nin önünü açmak, ekonomisinin gelişebilmesi için ve Kıbrıs konusunda da daha uyumlu bir çalışma ortamı yaratılması için UBP ve HP’nin uyum içinde çalışacağına olan inancının tam olduğunu vurguladı.

Tatar, “Bu görüşmelerden ben bunu gözlemledim. Dolayısıyla rahatım ve böyle bir başarıya imza atabileceğimiz için de, KKTC adına çok mutluyum” şeklinde konuştu.

Kabinenin yarın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunabileceklerini kaydeden Ersin Tatar, Türkiye’nin de desteğiyle, arzu ettiği istikrarlı ve uyumlu bir hükümeti amaçladıklarını vurguladı.

Soruları da yanıtlayan Tatar, Türkiye ile ilişkilerinin gayet iyi olduğunu, teamüllere göre ilişkilerini sürdüreceklerini belirtti.

Türkiye’nin ülkeyi ve bölgedeki gelişmeleri yakından izlediğine işaret eden Tatar, huzur içinde istikrarlı bir hükümet modelinin KKTC’de çalışabilmesi ve halkına güven vermesinin önemini vurgulayarak bunu başarmaya yaklaştıklarını, güzel bir iş yaptıklarını belirtti ve “Hayırlı olsun” dedi.