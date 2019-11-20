HP PM üyesi Serkan Mesutoglu İstihdamlara isyan etti

HP PM üyesi Serkan Mesutoglu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım :



Halkın Partisi’nin bir üyesi olarak, ortağı olduğumuz hükümetin münhal ilanı olmadan yaptığı sözleşmeli personel istihdamlarını değil, hükümete gelen partilere sözleşmeli personel veya geçici işçi istihdamı konusunda keyfilik sağlayan yasanın değiştirilmesi için partimin Meclis’e sunduğu önerinin tartışılmasını dilerdim. Ne yazık ki, böyle bir öneri gündeme getirilmiş değildir.

Keyfi istihdam yapılmasını sağlayan ve bu yüzden “eski siyaset anlayışı”nın araçlarından olan yöntemleri değiştirmek için bir adım atmak…. “Yeni siyaset anlayışı” diye vatandaşa vaad ettiğimiz yol böyle bir adımı gerektirmektedir.

Aksi, hiç bir değişiklik çabası içerisine girmeden, siyasetimizde hüküm süren ve zamanında eleştirdiğimiz uygulamaların devamına ortak olmaktır. Sıradanlıktır.