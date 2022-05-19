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HP PM’de sine-i millet kararı çıktı

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Halkın Partisi Parti Meclisi, sine-i millete gitme kararı aldı.
HP PM’de sine-i millet kararı çıktı

Halkın Partisi (HP) Parti Meclisi (PM), mecliste nasıl bir tavır sergileneceği ile ilgili toplandı.

Halkın Partisi Parti Meclisi, sine-i millete gitme kararı aldı. 

HP Genel Başkanı Kudret Özersay istifada kararlı, ancak diğer iki vekil Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers istifa kararına onay vermedi.

Baybars ve Refik’in istifa etmeyeceği, gerekirse parti meclisi kararı ile partiden ihracı göze aldığı öğrenildi.

İstifayla ilgili karar metni şu sıralarda yazılıyor.

Güvenilir kaynaklarden elde edilen bilgiye göre Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers'ın HP'den istifa edeceği iddia ediliyor...

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