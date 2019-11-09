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HP: “Seçilmişlerin açık mal bildiriminde bulunmasını sağlayacak yasa çalışmasını tamamladık

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Halk Partisi (HP) Genel Sekreteri Yenal Senin, parti programında ve seçim dönemi beyan ettikleri şekilde seçilmişlerin açık mal bildiriminde bulunmasını sağlayacak bir yasa çalışmasını tamamladıklarını ve hükümet içerisinde gündeme getirdiklerini kaydett
HP: “Seçilmişlerin açık mal bildiriminde bulunmasını sağlayacak yasa çalışmasını tamamladık

Senin yazılı açıklamasında, kamu yönetimi ile siyasette hesap verebilirlik ve şeffaflık anlayışının  gelişmesini hedeflediklerini belirtti ve bu çalışmayla  bu hedefe katkıda bulunacaklarını kaydetti.

Bu aşamadan sonra yasa çalışmasının yürürlüğe girmesi için gerekli iradenin hükümet ve mecliste gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Senin, başlattıkları sürecin takipçisi olacaklarını da vurguladı. 

Senin “Verdiğimiz sözleri tutmak ve hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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