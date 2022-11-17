HP Sine-i Millet Komitesi ana muhalefeti sine-i millet konusunda eleştirdi, HP'li 2 vekilin ise istifa etmediğini unuttu!

Halkın Partisi MYO Üyesi ve Sine-i Millet Komitesi Başkanı Çağın Çağatay Karataş “Çevre dostu, sürdürülebilir kalkınma stratejileri gütmemiz ve ilerlememiz gerekiyor. Bu ada neden bir bilişim üssü olmasın? Toplumsal hedeflerimizi doğru zemine oturtup doğru yerlere yatırımlarımızı yaparsak hayallerimizin gerçek olmaması için hiç bir sebep yok. Bilim ve teknolojiyi etkin kullanırsak tanınırlığımız da sağlanır”

Halkın Partisi (HP) Halkın Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYO) Üyesi ve Sine-i Millet Komitesi Başkanı Çağın Çağatay Karataş, Ceren Ercih’in sunduğu Hakikat’ta Sabah programının konuğu oldu.

Halkın Partisi (HP) Halkın Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYO) Üyesi ve Sine-i Millet Komitesi Başkanı Çağın Çağatay Karataş, Ceren Ercih’in sunduğu Hakikat’ta Sabah programının konuğu oldu.



“DEMOKRATİK OLMAYAN ORTAMLARDA OLAĞAN YÖNTEMLERLE MÜCADELE EDEMEZSİNİZ”

Yerel seçimleri ve ülke gündemini değerlendiren Karataş, meclis içinde muhalefetin hiçbir şekilde kale alınmadığını, yok sayıldığını bu nedenle de 19 Mayıs’ta Sine-i Millet’e dönme kararı aldıklarını “ Meclis içinde muhalefet hiçbir şekilde kale alınmıyor, yok sayılıyor, belediye yasasının nasıl geçtiğini hep birlikte gördük öyle değil mi, daha geçen haftalarda başbakan muhalefet konuşacak bağıracak biz de yasaları geçireceğiz demedi mi?, böyle demokratik olmayan bir ortamda demokratik yöntemlerle mücadele edemezsiniz, işte Halkın Partisi bunu gördü, o sebeple sine i millet kararı aldı.” dedi.



ÇAĞATAY: "HALKI DEĞİL STATÜSÜNÜ DÜŞÜNEREK MÜCADELE EDERMİŞ GİBİ YAPANLAR VAR"

Karataş, Ana Muhalefet partisinin üzerine düşeni yapmadığına da değinerek, “Bizim başlattığımız bu hareketin ses getirebilmesi için en başta ana muhalefet partisinin de bize katılması gerekirdi. Çünkü hem gayrı meşru hükümet diyeceksiniz, hem de meclis içinde bu hükümetle uzlaşmaya çalışarak hükümeti meşrulaştıracaksınız. Hem Anayasaya aykırı diyeceksiniz hem de anayasaya aykırı bir seçim tarihinde hükümetle anlaşacaksınız. Yine Anayasaya aykırı olduğunu düşündüğünüz bir yasa ile seçime gideceksiniz. Tüm bunları bir araya getirdiğimiz zaman büyük bir paradoks ortaya çıkmıyor mu? Bu gerçekten halkı düşünerek mücadele etmek mi yoksa kendi statünü düşünerek mücadele edermiş gibi yapmak mı? “



“ENFLASYONA KARŞI AYLAR ÖNCESİNDE ÖNERİLER SUNDUK”

Karataş, ciddi tasarruf politikalarının üretilmesi gerektiğini şu sözlerle kaydetti, “ Enflasyon durdurma stratejilerine kafa yormamız gerekiyor. Dünyada enflasyonla boğuşuyor sürekli bir çözüm üretme peşindeler, destek paketleri oluşturuyor, tasarruf etme yoluna gidiyorlar. Biz Halkın partisi olarak aylar öncesinde önerilerde bulunmuştuk fakat bu öneriler dikkate bile alınmıyor.”



“BU ADA’YI BİLİŞİM ÜSSÜ YAPABİLİRİZ”

Devlet yönetiminin başarısı yalnızca maaş ödemek olmamalı diyerek gelecek seçimleri değil gelecek nesilleri düşünen yönetimlerin iktidara gelmesi gerektiğini vurgulayarak, “Çevre dostu, sürdürülebilir kalkınma stratejileri gütmemiz ve ilerlememiz gerekiyor. Bu ada neden bir bilişim üssü olmasın? Toplumsal hedeflerimizi doğru zemine oturtup doğru yerlere yatırımlarımızı yaparsak hayallerimizin gerçek olmaması için hiç bir sebep yok. Bilim ve teknolojiyi etkin kullanırsak tanınırlığımız da sağlanır” dedi. Karataş “Biz devlete inanan bir partiyiz. Bu çürümüş siyaseti yok edebilmemiz için, kendine yetebilen, kendi kendini yönetebilen, güçlü bir devleti yeniden inşa edebilmemiz için sağ, sol demeden toplumsal düşünüp, toplumsal hareket etmemiz gerekiyor. Başka çıkış yolu yok gibi görünüyor” dedi.