HP sine-i milleti tartışırken CTP'li vekil Özdenefe: "Krizin çözümü, CTP'nin hükümet kurmasıdır"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili ve Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Kıbrıs TV'de yayınlanan "Objektif" isimli programa katıldı ve Erçin Şahmaran'ın sorularını yanıtladı.

“KRİZİN ÇÖZÜMÜ, CTP’NİN HÜKÜMET KURMASIDIR”

Son dönemlerde yaşananların “UBP’nin, Türkiye’den parayı en iyi biz alırız” mantığının çöküşü olduğunu söyleyen Özdenefe, bu saatten sonra krizin çözümünü CTP’nin hükümet kurmasında olduğunu aktardı.

“MECLİSTE MUHALEFET OLMASAYDI, İKTİDAR HER İSTEDİĞİNİ YAPARDI”

CTP’nin meclisten çekilmesini isteyerek algı yaratılmaya çalışıldığını belirten Özdenefe, “Değil CTP, tüm muhalefet partileri meclisten çekilse bile ülke erken seçime gidecek diye bir durum yok. CTP mecliste olmazsa, iktidar her istediğini yapardı” dedi.