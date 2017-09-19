HP: “Tatilde inşaatlar bitmeliydi”

Halkın Partisi, yeni eğitim-öğretim yılının sorunlarla başlama nedeninin, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından gerekli planlamanın önceden yapılmamış olması olduğunu kaydederek, “planlama yapılmış olsaydı bunlar yaşanmazdı” dedi.

Halkın Partisi Eğitim Çalışma Grubu tarafından yapılan açıklamada, okulların sınıf, bina, pencere, sıra ve sandalye gibi en temel fiziki alt yapısının dahi eğitim-öğrenim yılı başına yetiştirilememiş olmasının kabul edilebilir bir şey olmadığı belirtilerek, “devlet okullarımızda bu türden ciddiyetsiz yaklaşımlar bizi bu noktaya getirdi ve sosyal adalet zarar gördü. Halkın Partisi devlet okullarında sadece alt yapı açısından değil, anayasal bir hak olan 18 yaşına kadar ücretsiz öğrenim hakkının hayata geçirilmesi ve bu okullarda kaliteli bir eğitim verilmesini yıllar sonra yeniden başarma kararlılığındadır” denildi.



“TATİLDE İNŞAATLAR BİTMELİYDİ”

HP açıklamasında, okullar içerisindeki inşaat çalışmalarının okulların açıldığı gün bile devam ettiği belirtilerek, “Eğitim Bakanlığının denetim yapmaması, yasalardan ve okulların gerçek durumundan bihaber olması, çocuklarımızın hayatını hiçe sayan tutumlar yetkililerin vizyonsuzluğunun ürünüdür” görüşü savunuldu.

Açıklamada, oysa okulların eksikliklerinin giderilmesi ve ek derslik yahut benzeri bina yapımları için eğitim-öğrenim yılı devam ederken ihaleye çıkılmasının, inşaatların ise okullar kapanır kapanmaz başlamasının gerektiği ifade edildi.

“OKULLARIN KISITLI DAHİ OLSA KENDİ BÜTÇELERİ OLMALI”

HP Eğitim Çalışma Grubundan yapılan açıklamada, pek çok okulun temel temizlik malzemelerini dahi alma gücüne sahip olmadığı ve bu nedenle kayıt parasından, kırtasiye, teksir, gezi, dergi parasına varıncaya değin pek çok farklı isim altında öğrenci velilerinden para topladığı, oysa okulların kısıtlı dahi olsa kendi bütçeleri olması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ayrıca sorunlar azalacağı yerde katlanarak artmaya devam etmektedir. Halbuki vatandaşlarımıza 18 yaşına kadar kaliteli ve ücretsiz eğitim vermek devletin anayasal yükümlülüğüdür. Okul yöneticileri yalnız bırakılarak kendi kısıtlı imkanları çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmeye çalışmakta ve ne yazık ki kırtasiye malzemesinden dergiye, tuvalet kağıdından sabuna kadar birçok basit ihtiyaçlar bile ailelerden talep edilmektedir. Bu yolla anayasal bir hak olan ücretsiz öğrenim hakkı maalesef ihlal edilmektedir. Bu yaratılan gayrı adil durum ise özellikle geçim sıkıntısı çeken vatandaşlarımızı ve asgari ücretli velileri daha da olumsuz şekilde etkilemektedir. Vicdanı olan, sosyal adaleti sağlama hedefi olan kimse buna müsaade etmemelidir.”

“KALİTE İÇİN DENETİM EHİL İSİMLER ELİYLE YAPILMALI”

Eğitim alanında özellikle devlet okullarında kalitenin artırılması için bir yandan müfettişler, diğer yandansa yıl boyunca yapılacak seviye tespit sınavlarıyla sadece öğrencilerin değil eğitimi veren öğretmenlerin de denetlenmesinin elzem olduğu ifade edilen Halkın Partisi Eğitim Çalışma Grubu açıklamasında, “bu denetim ise ehil olan müfettişler aracılığıyla yapılmalıdır. Bunun, yani kaliteli eğitimin denetimden sorumlu kadroların boş tutulmasıyla başarılması ise adeta imkansızdır” denildi.

Açıklama özetle şöyle devam etti: “Ekonomik anlamda sıkıntı yaşadığımız bu günlerde vatandaşımızın atıl vaziyette, kendi kaderine terk edilmiş devlet okullarına çocuklarını göndermekten çekindiğini ve özel okullara yollamak zorunda kalarak büyük maddi külfetler altına girdiğini biliyoruz. Diğer taraftan kamu bütçesinin parti çıkarları ve yandaşlar için nasıl müsrifçe kullanıldığını da görüyoruz. Bu ülkede vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla çocuklarını gönderebileceği devlet okulları olması mümkündür ve bu ancak güçlü bir irade, işini bilen işinin ehli kişilerle, planla ve programla olur. Biz Halkın Partisi Eğitim Çalışma Grubu olarak buna yürekten inanıyor ve göreve gelir gelmez uygulamaya koyacağımız kapsamlı eğitim politikamızı bugünden oluşturuyoruz. Her alanda olduğu gibi bu ülkede eğitim alanında da kötü ve plansız yönetim kader değildir. Bunu hep birlikte değiştireceğiz.”