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HP, UBP'yi ziyarete gitti... UBP-HP Koalisyonuna doğru

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HP, UBP'yi ziyarete gitti... UBP-HP Koalisyonuna doğru
HP, UBP'yi ziyarete gitti... UBP-HP Koalisyonuna doğru

HP, UBP'yi ziyarete gitti, UBP-HP Koalisyonuna doğru...

UBP-HP hazır... İşte Kabine ve bağlı kurum kuruluşlar

İşte yeni kabine

Başbakan UBP

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı HP
Maliye Bakanı UBP
İçişleri Bakanı HP
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı HP
Milli Eğitim Bakanı UBP
Ekonomi ve Enerji Bakanı UBP
Turizm ve Çevre Bakanı UBP
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı UBP
Sağlık Bakanı UBP
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı UBP

 

Kurumların Paylaşımı

UBP'de olacak kurumlar

Gençlik ve Spor

Vakıflar İdaresi

Vakıflar Bankası

Koop M. bankası

Kıb-Tek

DAÜ

BRTK

Kıbrıs Sigorta

Süt Kurumu

Atatürk Ö. Akademisi

TÜK

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HP'de olacak Kurumlar

Eski eserler Dairesi

AB Koordinasyon Ofisi

Kalkınma Bankası

LAÜ

Meteoroloji

Şeker Sigorta

 

11:40'da UBP Merkezinde buluştular

UBP ve HP Heyetleri, bugün saat 11:40'da yeniden buluştu.

UBP ve HP toplantısı UBP Genel Merkezi'nde oluyor.

UBP ve HP Parti Meclisi toplantıları bu akşam yapılacak.

İki partide  yetkili kurullardan onay alırlarsa yarın Bakanlar Kurulu listesinin UBP Genel Başkanı Ersin Tatar tarafından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sunulması bekleniyor.

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