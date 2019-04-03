HP Vekili Dr. Hasan Topal: “Hükümet ortakları içerisinde birbirlerine kazık atmaya çalışanlar var”

HÜKÜMET ORTAKLARI İÇERİSİNDE BİRBİRLERİNE KAZIK ATMAYA ÇALIŞANLAR VAR”

TOPAL’DAN HÜKÜMET ORTAKLARINA ÇAĞRI: BIRAKIN POPÜLİZMİ SAMİMİ OLMAYA BAKIN. BİRBİRİMİZE OYUN ÇEKMENİN ALEMİ DE YOKTUR.

Halkın Partisi Milletvekili Hasan Topal BRT'de yayımlanan Birinci Boyut programına katılarak, partisinin hükümet içerisinde samimi ve dürüst olmasına rağmen bunun tersini yapanlar olduğunu söyledi.

Topal hükümet ortaklarına “bırakın popülizmi samimi olmaya bakın” çağrısında bulundu.

İşte Topal’ın bu yöndeki açıklaması...

“Halk diğer partilerin kalibrasyonlarını biliyor. Halk, Halkın Partisini ilk defa Meclis’e koydu. Bizi de Halkın Partisi olarak ne yapabileceğimizi görmek ister. Ancak biz kendimizi tamam anlatamadık. Şartlar buna uygun değil. Yani neticede bir koalisyonun içerisindesiniz. Bir birliktelik yaratıyorsunuz ve bu birlikteliği yürütmek için varsınız. Evet bazı şeyler ev içerisinde tartışılıyor. Bunu bütün mertebe dışarıya yansıtmamaya çalışıyorsunuz. Ama ne kadar da gayret gösterseniz bir yerde dışarıya yansıması haliyle oluyor. Şu vardır, açık konuşmak lazım genelde bizdeki, Kıbrıs’taki siyasal yapıda partiler kendi namlarına popülizm yapma arzususu ve niyeti içerisindedir. Hepsi için söylemiyorum ama birçoğu öyledir. Dolayısıyla siz biraz popülizm yaparken kendinizi parlatmaya çalışırsınız. Hoşlanmadığım birçok şeyler de olabiliyor”....

Topal, Hükümet ortakları içerisinde popülist davrananlar olduğunu söyledi.

“Açık söyleyim hükümet ortakları arasında popülist davrananlar var. Hatta daha açık söyleyeyim sanki de bazıları birbirilerine kazık atmaya çalışır gibi bir duyguya da çoğu zaman kapılıyorum.Ben siyaset yapmak için de bunları söylemek istemiyorum ama görünen o daha ne diyeyim. Farkına varıyorsunuz çoğu şey artık yürümüyor. Mesela “Nerden Buldun Yasası” hep beni rahatsız ediyor bu iş. Yani ben şunu diyorum. Benim vicdanımı rahatsız eden şey kaynağı belli olmayan zenginliklerdir. Beni mutsuz eden budur.Bunları konuşmak gerek. Vicdani Ret gibi bir sürü şeyler var ama benim vicdani rahatsızlığım budur. Yani sebebi belli olmayan zenginlikler. Ondan sonra da birtakım olumsuz yapılar meydana gelir. Bir ülkede yurseverliğin önünde en büyük engel adaletsizliktir. Adalet olmayan bir yerde o ülkeyi sevemezseniz.Adalet yoksa ülkenizden soğursunuz.Önce adaleti tesis etmemiz lazım bırakın popülizmi samimi olmaya bakın”...

HP Milletvekili Hasan Topal, siyasi duruşun yanında hükümet ortaklarının samimi ve şeffaf olması gerektiğine işaret etti..

“Bazı geçmesi gereken yasalar var ancak bir şekilde erteleniyor. Hükümet ortaklarının birza daha samimi olması gerekir. Şimdi düşünün tekrar bir seçim sürecine gireceğiz önümüzde cumhurbaşkanlığı seçimi var. Bunlar da etkiliyor haliyle hükümeti.

Dolayısıyla bana göre burada hükümet ortaklarının birbirlerine karşı daha samimi, şeffaf olması gerekir. Yani şunu demek istiyorum siz bir yasa geçirecekseniz veya Bakanlar Kuruluna ya da komiteye bir öneri getirmişseniz samimi olmak lazım.

Benim içimde kuşku bırakmayacaksınız. Biz yeni girdik siyasete ve hükümete de. Benim partisel olarak kimliğim halk beni getirdi ve görmek ister kalibrasyonum nedir diye. Öteki partilerin hepsini tartığınız zaman üç aşağı beş yukarı okkası bellidir. Benim belli değil ve ben kendimi anlatmam lazım.

Dolayısıyla ben seninle ortaklık yaparsam bana karşı birşey getirdiğinde bende kuşku olmamalıdır. Çünkü ben senin hareketlerinin arkasında neler yatabileceğini sezinlerim. Beni o kuşkudan uzak tutmanız lazım size güvenebilmem için ve samimi olmanız lazım.

Güven duygusu çok önemlidir.Aile ilişkilerinde de bu böyledir. Ben de hükümet ortaklarına karşı güvensizlik var. HP diğer vekillerinin birçoğu da bunu seslendiriyor. Yani en fazla da bizim partide var bu sıkıntı. Çünkü biz yeni bir partiyiz ve kendimizi anlatmamız için ortam bulmamız lazım. Bazı söylemlerle buralara geldik.

Bunu başaramayacaksak niye ben bunu içime atayım konuşmam lazım.Bir yerde partimde veya en azından ben patlaya bilirim. Ben patlarım en azından. Vicdani meselelerden de patlarım. Yani bu şekilde siyaset sürdürmemin de anlamı yoktur. Ben partime de söyledim partim de aynı şeyi düşünüyor. Samimi olmamız lazım, birbirimize oyun çekmenin alemi de yoktur.

Oyun çekiliyor ki ben rahatsızım en azından. Hasan Topal olarak mutlu değilim. Eğer biz bu şekilde bu işi götüreceksek diğer partilerden bir farkımız olmamız lazım bunun için siyasete girdik. Biz siyasi anlamda temiziz. Siyasi anlayışımız samimi duygularla gitmek. Birşey üretemedikten sonra siyasette kalmamın bir anlamı yok siyasetten çekilirim