HP Vekili Manavoğlu: Telekomünikasyon Dairesi özelleştirilecek...

HP Milletvekili Sanver, dairede hali hazırda çalışanlara bir şey olmayacağını ama Telekomünikasyon Dairesi’nin özelin elinde çok daha iyi hizmet vereceğine inandığını belirtti.

Lefkoşa’da düzenlenlenen “Veri İletişimde Yenilikçi Yaklaşımlar” konferansında söz alan HP Milletvekili Gülşah Sanver, Telekomünikasyon Dairesi’nin özelleştirileceğini açıkladı.

Sanver, dairede hali hazırda çalışanlara bir şey olmayacağını ama Telekomünikasyon Dairesi’nin özelin elinde çok daha iyi hizmet vereceğine inandığını belirtti.

Hemen arkasından konuşma için söz alan müsteşar Kemal Bağzıbağlı “milletvekilini düzeltmem gerek” diyerek özelleştirmenin gündemlerinde olmadığını sadece fiber altyapısının kurulması için kamu-özel işbirliği ile yap işlet devret modelinin gündemlerinde olduğunu açıkladı. Salondan gelen “yap işlet devret modeli için ne kadar süre planlıyorsunuz?” sorusuna net bir cevap veremeyen müsteşarın, yap-işlet-devret modeli ile özelleştirme gündemde yok ifadelerini aynı cümlede kullanması ise halkı kandırmaya yönelik.

Özel-kamu ortakalığı özelleştirmenin bir modeli iken halk tepkisinden çekinen özelleştirme yanlısı kesimlerin bunu özelleştirme değilmiş gibi kullanmaları ise bilindik bir yöntem.

Bakan Atakan da Özelleştirilecek Demişti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Telekomünikasyon Dairesi’nin toprak altı altyapı ve transmisyonun kamu mülkiyeti ve işletmesinde kalacağını, hizmet seviye anlaşması (SLA) yapabileceği bir yapıya kavuşturulacağını ve üst yapı hizmetlerinin de kamu-özel ortaklığı yaklaşımı ile işletecek bir model planladıklarını açıklamıştı.