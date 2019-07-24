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HP Vekili Roger:“Eski eserlere, çevreye veya sağlığa ayrılan hibe din işlerine ayrılandan daha az”

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HP Vekili Roger:“Eski eserlere, çevreye veya sağlığa ayrılan hibe din işlerine ayrılandan daha az”
HP Vekili Roger:“Eski eserlere, çevreye veya sağlığa ayrılan hibe din işlerine ayrılandan daha az”

HP milletvekili Jale Refik-Roger, sosyal medyada yaptığı açıklamada, imzalanan mali işbirliği protokolünde içine sinmeyen noktalar olduğunu ifade ederek, “Özellikle memleketin ihtiyaçları ve öncelikleri açısından sağlık ve eğitim alanında görmek isteyip göremediklerim, eski eserlere, çevreye veya sağlığa ayrılan hibenin din işlerinden daha az olduğu kalemler bu toplumun bir bireyi olarak beni rahatsız ediyor.” dedi. 

Buna rağmen protokolün iyi olacağını kaydeden Roger, “Kişisel olarak düşünerek bir arpa boyu yol yürüyemeyeceğimizi ülke olarak çoktan kanıtladık. Gerek ekonomik protokolde olan gerek bu protokolde olmayıp da ülkenin yararına olacak düzenlemeler ve yasalar üzerinde hep birlikte çalışmalıyız. Protokolü eleştirirken de içerikte bulunan maddelerde spesifik neyi daha iyi yapabileceğimiz üzerinden tartışmamız gerektiğini ve kısır siyasi tartışmaları bir yana bırakmamızın ülkemiz için en önemli nokta olduğunu düşünüyorum. Zaman az konuşup çok iş yapma zamanıdır.” dedi. 

İşte Jale Refik-Roger’in paylaşımı:

“İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması ülkemize hayırlı olsun. Bu süreçte hükümete büyük görevler düşüyor. Bir hükümet vekili olarak bu süreyi verimli değerlendirmemiz en büyük dileğimdir ve bu çalışmalara ben de her türlü katkı koymaya hazırım. İmzalanan mali işbirliği anlaşmasında birçok kişi gibi benim de şahsen içime sinmeyen noktalar var. Özellikle memleketin ihtiyaçları ve öncelikleri açısından sağlık ve eğitim alanında görmek isteyip göremediklerim, eski eserlere, çevreye veya sağlığa ayrılan hibenin din işlerinden daha az olduğu kalemler bu toplumun bir bireyi olarak beni rahatsız ediyor. Ama bununla beraber, ülkemiz için iyi olacak, 2013te imzalanan protokolde olup da gerçekleşmediği için tekrar bu protokolde yer alan birçok konu var. Bugün, Maliye Eski Bakanı Birikim Özgür geçen protokolde olup da hayata geçen tek maddenin AR-GE yasası olduğunu söylediğinde ülke olarak içinde bulunduğumuz durumun vahametini bir kez daha görmeme fırsat verdi. Kabul etmek gerekir ki ülkeyi çok daha iyi bir noktaya getirecek birçok yasa ve proje bu protokollerde yıllardır yer alıyor. Bunların gerçekleşmemesi ile hem kurumlarımız her geçen yıl itibar kaybediyor, hem KKTC’nin kamu yapısı her geçen gün hantallaşıyor, KKTC’nin dış dünyaya verdiği imaj ise verimsiz, iş üretmeyen bir ülke olarak her geçen gün daha da yerleşiyor. Ekonomi, Sağlık, Çevre, Eğitim ve her alanda daha iyisini yapabileceğimiz şüphesiz. Eğer bu ülkede bir gelecek istiyorsak siyasilerden toplumun her bir bireyine kadar kişisel değil de toplumsal düşünceyi öncelik yapmak zorundayız. Kişisel olarak düşünerek bir arpa boyu yol yürüyemeyeceğimizi ülke olarak çoktan kanıtladık. Gerek ekonomik protokolde olan gerek bu protokolde olmayıp da ülkenin yararına olacak düzenlemeler ve yasalar üzerinde hep birlikte çalışmalıyız. Protokolü eleştirirken de içerikte bulunan maddelerde spesifik neyi daha iyi yapabileceğimiz üzerinden tartışmamız gerektiğini ve kısır siyasi tartışmaları bir yana bırakmamızın ülkemiz için en önemli nokta olduğunu düşünüyorum. Zaman az konuşup çok iş yapma zamanıdır.”

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