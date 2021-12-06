HP’de 60’ın üzerinde adaylık başvurusu olduğu duyuruldu, isimler ise açıklanmadı!

Halkın Partisi (HP), milletvekilliği için Parti’ye 60’ın üzerinde adaylık başvurusu yapıldığını bildirdi.
HP’den yapılan açıklamada, 60’ın üzerinde adaylık başvurusu yapıldığı, 50 kişilik milletvekili aday listesinin nihai şeklini alacağı ön seçim için çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiği belirtildi.
Açıklamada, partinin 23 Ocak erken genel seçimine yönelik çalışmalarına yoğun şekilde devam ettiği de kaydedildi.
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