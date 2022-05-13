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HP'de çatlak... Baybars sine-i millet düşüncesine katılmadığını açıkladı

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HP Milletvekili Ayşegül Baybars, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…
HP'de çatlak... Baybars sine-i millet düşüncesine katılmadığını açıkladı

Baybars, “HP’nin kurucu üyelerinden biriyim. Biz bu ülkedeki eski siyaset anlayışı dediğimiz ve karşı çıktığımız yozlaşmış siyasete karşı mücadele edeceğiz. Biz HP’yi kurarken ‘oyunu ver oyunu boz’ demiştik. Bu konu PM’de tartışmaya açılabilir. Sine-i millete dönmenin doğru bir noktada tartışmaya açıldığını düşünmüyorum ve düşünceye katılmıyorum. Bunun bir kurultayda sorulup sorulmaması gerektiğini, seçmenle konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Halkın bana verdiği yetki

Baybars, “Son noktada daha istikrarlı bir yapıya ulaşmak için mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir konu gündeme gelince şaşırdım. Sine-i millete dönmenin sonuçlarının ne olacağı ve KKTC siyasi tarihinde çok önemli olan bir konunun bizimle de konuşulması gerekiyordu. Bunu benim basından öğrenmem doğru değildi” dedi.

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