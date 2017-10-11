HP'de çatlak: Göktürk Ötüken istifa etti

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Derviş Eroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı yaptığı 2013 yılında, ‘Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü’ görevini yürüten ve sonrasında yine sosyal medya üzerinden istifa ettiğini duyuran Ötüken, siyasi hayatına Ulusal Birlik Partisi üzerinden devam edeceğini söylemiş ve akabinde Halkın Partisi’nde Lefkoşa İlçe Başkanlığı’nın Yönetim Kurulu’nda görev almıştı

Ötüken, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında, HP'den istifa ettiğini şu ifadelerle duyurdu:

Bugün itibariyle Halkın Partisinden istifa ediyorum. Bu yolu beraber yürüdüğüm ve amacı Sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerini esas alan, Kıbrıs Türk'ünün kendi kendini yönetme hakkından taviz vermeyen bir yönetim anlayışını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhutiyetinde iktidara taşımak olan bütün arkadaşlarıma bundan sonraki mücadelelerinde başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden istifa ettiğim güne kadar yaşadığım tüm süreçleri toplumla farklı platformlarda samimiyetle paylaşacayım...