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HP'de işler karıştı! Baybars ve Rogers ihraç sürecine mahkemeden ara emri aldı!

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HP'de işler karıştı! Baybars ve Rogers ihraç sürecine mahkemeden ara emri aldı!
HP'de işler karıştı! Baybars ve Rogers ihraç sürecine mahkemeden ara emri aldı!

Halkın Partisi Parti Meclisi tarafından alınan karar ile milletvekilliğinden istifa etmeleri istenen ancak milletvekilliğinden istifa etmeyen Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers’ın partiden ihracına yönelik karar sürecini mahkeme durdurdu. Bugün avukatları aracılığıyla mahkemeye ara emri başvurusunda bulunan Baybars ve Rogers bu işlemlerin durdurulmasına yönelik ilk hukuki mücadeleyi kazandı.

Her iki isim de partiden ihraç edilmeme ve siyasete Halkın Partisi çatısı altında devam edeceklerine yönelik kamuoyu ile bilgi paylaştı. HABERKIBRIS

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