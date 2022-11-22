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HP’de İstifa Depremi! Baybars, Rogers ve Manavoğlu dahil HP’den toplu istifa!

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Halkın Partisi Milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers ile 9. Dönem Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, bugün itibarıyla Halkın Partisi’nden istifa ettiklerini duyurdular.
HP’de İstifa Depremi! Baybars, Rogers ve Manavoğlu dahil HP’den toplu istifa!

Milletvekillerinin yanında, aralarında MYK eski üyeleri, kurucu üyeler, parti meclisi üyeleri ve ilçe örgütü üyelerinin de bulunduğu 64 kişi de istifa dilekçelerini Parti Genel Merkezi’ne sundular.

İstifa gerekçelerinin yer aldığı kısa açıklamada;

"Köklü bir değişim ve topluma yeni bir siyaset sunma iddiasıyla yola çıkan Halkın Partisi’nin zaman içerisinde kuruluş ilkelerinden uzaklaştığı, parti içi demokrasi, çok seslilik ve ortak akılla yeni politika üretme iddiasını kaybettiği, bozulan birlik ve bütünlüğün parti yönetimi tarafından yeniden sağlanmadığı, partinin kendi içerisinde uzlaşı kültürünü yitirmiş bir yapıya dönüştüğü ve partinin şu anki yapısı içerisinde topluma yarar sağlayabileceklerine dair inançlarını kaybettikleri" görüşlerine yer verildi.

Milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers, istifa gerekçeleriyle ilgili detaylı açıklamayı gün içinde yapacaklarını ifade ettiler.

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