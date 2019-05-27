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HP'de istifalar devam ediyor... HP MYK ve PM üyesi partisinden istifa etti...

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HP'de istifalar devam ediyor... HP MYK ve PM üyesi partisinden istifa etti...
HP'de istifalar devam ediyor... HP MYK ve PM üyesi partisinden istifa etti...

HP'de istifalar devam ediyor... HP MYK ve PM üyesi partisinden istifa etti...

İşte o açıklama;

Halkın Partisi Kurucu Üyelerinden biri olarak, bugüne değin Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu üyeliğinden Genel Sekreter Yardımcılığına dek birçok farklı alanda görev yapmış biriyim. Gün geçtikçe Tüzüğümüzde yazdığımız kuruluşumuzdaki amaçlarımızdan aldığımız ve/veya almadığımız birçok kararla uzaklaştığımızı görmekten büyük bir üzüntü duyuyorum. Son zamanlarda yaşanan gelişmeler ve gördüğüm lüzum üzerine, Halkın Partisi Merkez Yürütme Organı üyeliğinden, Parti Meclisi üyeliğinden, partideki diğer tüm görevlerimden ve de parti üyeliğinden istifa ediyorum. Kurucu üyelerinden biri olduğum partimden bu sebeplerle ayrılıyor olmaktan çok ama çok üzgünüm. Bugüne dek beni destekleyen, üzerimde hakkı olan, parti içinde ve parti dışındaki herkese çok teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Ayşen Kumser

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