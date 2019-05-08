HP'de kritik toplantı başladı! Hükümetin geleceği konuşuluyor

Halkın Partisi (HP) Parti Meclisi “hükümetin geleceği” gündemiyle toplandı. Toplantıya HP’li bakanlar da katılıyor.
HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın toplantı öncesinde yaptığı açıklamada toplantıda, hükümetin geleceğine ilişkin konular ele alınacak.
Bir süredir kamuoyunda tartışılan kamu arazileri konusunda Maliye Bakanlığı tarafından sunulan dosyaların da toplantıda incelenmesi bekleniyor.
Denktaş'in istifasi sorulan Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Bu konuda açıklama yapmayacağım" demekle yetindi.
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