  • BIST 90.103
  • Altın 255,085
  • Dolar 6,1796
  • Euro 6,9186
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

HP'de kritik toplantı başladı! Hükümetin geleceği konuşuluyor

» »
HP'de kritik toplantı başladı! Hükümetin geleceği konuşuluyor
HP'de kritik toplantı başladı! Hükümetin geleceği konuşuluyor

Halkın Partisi (HP) Parti Meclisi “hükümetin geleceği” gündemiyle toplandı. Toplantıya HP’li bakanlar da katılıyor.

HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın toplantı öncesinde yaptığı açıklamada toplantıda, hükümetin geleceğine ilişkin konular ele alınacak.

Bir süredir kamuoyunda tartışılan kamu arazileri konusunda Maliye Bakanlığı tarafından sunulan dosyaların da toplantıda incelenmesi bekleniyor.

Denktaş'in istifasi sorulan Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Bu konuda açıklama yapmayacağım" demekle yetindi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bu bölgelerde elektrikler kesilecek!08 Mayıs 2019 Çarşamba 16:30
  • DİSİ ile AKEL arasındaki Kızılyürek atışması devam ediyor08 Mayıs 2019 Çarşamba 16:27
  • Gönendere’de ağılların köy dışına çıkartılması için çalışmalar başladı08 Mayıs 2019 Çarşamba 16:25
  • Aliye Ejder Geçitkale Belediyesi tarafından yılın annesi seçildi08 Mayıs 2019 Çarşamba 16:22
  • 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda çeşitli etkinlikler düzenlenecek08 Mayıs 2019 Çarşamba 15:56
  • Uluçay Biologlar Derneği heyetini kabul etti08 Mayıs 2019 Çarşamba 15:51
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Almanya’nın Lefkoşa Büyükelçisi’ni kabul etti08 Mayıs 2019 Çarşamba 15:46
  • Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nin durumunu görüştüler08 Mayıs 2019 Çarşamba 15:46
  • Uluçay güney Kıbrıs’a mesaj gönderdi08 Mayıs 2019 Çarşamba 15:43
  • Kar-İş'in süresiz grevi devam ediyor, bir çok öğrenci bugün okula gitmedi!08 Mayıs 2019 Çarşamba 15:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti