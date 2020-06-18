HP'de kritik toplantı, "özel jet" ve hükümetteki durum gündemde

Halkın Partisi Merkez Yönetim Organı, parti genel merkezinde toplandı. Toplantıda özel jet konusunun yarattığı kriz ve hükümetin durumu konuşulacak.
HP'nin bu toplantıda herhangi bir karar üretip üretmeyeceği bilinmiyor.
Halkın Partisi Merkez Yönetim Organı, parti genel merkezinde toplandı. Toplantıda özel jet konusunun yarattığı kriz ve hükümetin durumu konuşulacak.
HP'nin bu toplantıda herhangi bir karar üretip üretmeyeceği bilinmiyor.
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