HP'de neler oluyor? Bir PM üyesi daha istifa etti!

HP'de neler oluyor? Bir PM üyesi daha istifa etti!

Halkın Partisi PM üyesi Saffet Aşıksoy partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İşte o açıklama;

Yaklaşık iki yıldır, komiteleri, ilçe yönetimi ve Parti Meclisi'nde görev yaptığım Halkın Partisi'nden ve partideki tüm görevlerimden bugün itibarıyla istifa etmiş bulunuyorum. Halkın Partisi içerisinde hala iyi yürekli, temiz ve ideallere inanmış insanlar, dostlarım var. Onlarla birlikte mücadele vermiş olmak benim için onurdur. Biliyorum ki er ya da geç onlar da yollarını ayıracaklar. Tüm iyi kalpli arkadaşların yollarının açık olmasını dilerim.

Önümüzdeki günlerde istifa gerekçelerimi ve merak edilen her şeyi açıklayacağım.