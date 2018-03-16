  • BIST 117.799
  • Altın 165,069
  • Dolar 3,8932
  • Euro 4,7956
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA“Asgari ücret belirlenirken en büyük ve en temel sorun özel sektörün sendikasızlığı”

HP'de neler oluyor? Bir PM üyesi daha istifa etti!

» »
HP'de neler oluyor? Bir PM üyesi daha istifa etti!
HP'de neler oluyor? Bir PM üyesi daha istifa etti!

HP'de neler oluyor? Bir PM üyesi daha istifa etti!

Halkın Partisi PM üyesi Saffet Aşıksoy partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İşte o açıklama;

Yaklaşık iki yıldır, komiteleri, ilçe yönetimi ve Parti Meclisi'nde görev yaptığım Halkın Partisi'nden ve partideki tüm görevlerimden bugün itibarıyla istifa etmiş bulunuyorum. Halkın Partisi içerisinde hala iyi yürekli, temiz ve ideallere inanmış insanlar, dostlarım var. Onlarla birlikte mücadele vermiş olmak benim için onurdur. Biliyorum ki er ya da geç onlar da yollarını ayıracaklar. Tüm iyi kalpli arkadaşların yollarının açık olmasını dilerim.
Önümüzdeki günlerde istifa gerekçelerimi ve merak edilen her şeyi açıklayacağım.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Nami: Kablo ile elektrik gelmeli!15 Mart 2018 Perşembe 18:45
  • Meral Akıncı: “Dünyanın gelişmiş toplumları ile ülkemizdeki kadına karşı şiddet benzer oranlarda”15 Mart 2018 Perşembe 17:03
  • Uyuşturucudan 5 kişi tutuklandı15 Mart 2018 Perşembe 16:47
  • YKP bütçeyi eleştirdi15 Mart 2018 Perşembe 16:43
  • Fetüs davasında yüksek mahkeme cezaları düşürdü15 Mart 2018 Perşembe 16:25
  • Basın-Sen, asgari ücretin günün şartlarına göre yeniden belirlenmesi çağrısı yaptı15 Mart 2018 Perşembe 16:08
  • Dev-İş: "Asgari ücrette hayal kırıklığı yaratıldı"15 Mart 2018 Perşembe 13:58
  • “ALO 171 Hattı 365 gün 24 saat hizmet veriyor”15 Mart 2018 Perşembe 13:37
  • MDP Emekçilerin hakları için gerekirse sokağa çıkacak!15 Mart 2018 Perşembe 13:08
  • “Çözüm olmadan doğalgazı unutun”15 Mart 2018 Perşembe 13:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti