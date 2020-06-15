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HP’de Parti Meclis’i toplantısı devam ediyor

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HP’de Parti Meclis’i toplantısı devam ediyor
HP’de Parti Meclis’i toplantısı devam ediyor

HP’de Parti Meclis’i toplantısı devam ediyor

HÜKÜMETTEN ÇEKİLME DE GÜNDEMDE

Halkın Partisi (HP), ülkeye karantinasız özel uçuşla gelen heyet skandalı sonrasında, Parti Meclis’ini topladı. Kudret Özersay’ın da katıldığı Parti Meclis’i toplantısında, hükümetten çekilme dair farklı senaryoları tartışıldığı öğrenildi.

İSTİFA İSTENİYOR

HP Parti Meclisi’nin, Turizm Bakanı Ünal Üstel’in istifasını isteme eğiliminde olduğu bildirildi. HP Partisi Meclis’i toplantısı devam ediyor. Herhangi bir açıklama yapılıp yapılmayacağı belirtilmedi.

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