HP’de Parti Meclis’i toplantısı devam ediyor
HÜKÜMETTEN ÇEKİLME DE GÜNDEMDE
Halkın Partisi (HP), ülkeye karantinasız özel uçuşla gelen heyet skandalı sonrasında, Parti Meclis’ini topladı. Kudret Özersay’ın da katıldığı Parti Meclis’i toplantısında, hükümetten çekilme dair farklı senaryoları tartışıldığı öğrenildi.
İSTİFA İSTENİYOR
HP Parti Meclisi’nin, Turizm Bakanı Ünal Üstel’in istifasını isteme eğiliminde olduğu bildirildi. HP Partisi Meclis’i toplantısı devam ediyor. Herhangi bir açıklama yapılıp yapılmayacağı belirtilmedi.
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