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HP'de şok istifa

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HP'de şok istifa...Niyazi Özekmekçi istifa etti
HP'de şok istifa

Kamuoyuna Duyurumdur, Mayıs 2018 yılında “halka hizmet” felsefesi ile yeni umutlar, KKTC siyasetine yeni bir soluk ve vizyon katacağına inandığım, özünde halkımızın hertürlü sorununda yanında olacak olan ve buna ek olarak gerek Güzelyurt bölgesine, gerekse Kuzey Kıbrıs geneline değişim ve yeni bir siyasi anlayış katacağına inancım tam olarak Halkın Partisi’ine büyük umutlarla üye olmuştum.

Bu mutluluk ve gururla Haziran 2018 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde Halkın Partisi Güzelyurt Belediye meclis üyeliği adayı olarak katıldığım seçimi kazanarak Belediye meclis üyesi oldum. Öncelikle Halkın Partisi’nin bana kattığı en büyük kazancım olan yeni dostlarıma teşekkürü bir borç bilirim.

Parti içinde yaşanılan kişisel hırs ve farklı görüş ayrılıklarının, üyeler arası samimiyet ve aidiet duygularında ciddi yaralar açtığını gözlemleyerek, yaşanılan iletişim problemlerinin partinin vizyon ve misyonunu olumsuz yönde etkilediğini deneyimleyerek, birçok kez belki düzelir umuduyla adımlar atmama rağmen gelinen noktada yaşanılan tüm olumsuzluklar neticesinde Halkın Partisi üyeliğimdem istifa ettiğimi bilgilerinize sunarım. Belediyede bölge halkımızın secilmiş bir bireyi, bir sesi olarak adına sorumluluklarımın bilincinde görevimi her daim laiki ile yaptım ve yapmaktayım.

Güzelyurt Belediyesi meclis üyeliğime sizlerin destekleriyle bağımsız üye olarak devam edeceğimi bilgilerinize sunar, bugüne kadar bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen ve hep yanımda olan eşim, kızlarım, ailem, dostlarım ve tüm sevenlerime teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Niyazi Özekmekçi

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