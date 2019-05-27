HP'de yaprak dökümü, bu kez Mağusa'dan istifa

Arif Boşnak istifasını sosyal medyada açıkladı

Ülkemiz adına DÜRÜST ve ŞEFFAF siyaset adı altında yola çıkan, ismini ve gücünü halktan alan HALKIN PARTİSİ’nin son dönemlerde almış olduğu kararlar ve içinde bulunma kararı aldığı koalisyon, benim görüş ve düşüncelerimle örtüşmemektedir.

Bu nedenle bugün itibariyle Halkın Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Bugüne dek yan yana yürüdüğümüz arkadaşlarımın yollarının açık olmasını dilerim...