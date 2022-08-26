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HP'de yeni dönem .. MYK yeniden oluşturuldu

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HP'de yeni dönem .. MYK yeniden oluşturuldu
HP'de yeni dönem .. MYK yeniden oluşturuldu

HP'de yeni dönem .. MYK yeniden oluşturuldu

İşte Kudret Özersay'ın açıklaması;

Dün akşam Halkın Partisi Parti Meclisi yeni Merkez Yürütme Organı’nı (MYO) belirledi. Yeni dönemde birlikte ve yoğun çalışarak partimizin ilkeleri doğrultusunda ülkemiz için mücadele etmeye #devam edeceğiz.

Yeni MYO:

1- Tolga Atakan

2- Çağın Çağatay Karataş

3- Teksen Köroğlu,

4- Özgür Vehit

5- Yusuf Avcıoğlu

6- Turgut Alas

7- Ramadan Durmazer

8- Duygu Uzun

9- Aral Moral

10-Ahmet Tokatlıoğlu (Genel Sekreter)

11- Kudret Özersay (G. Başkan)

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