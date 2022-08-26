HP'de yeni dönem .. MYK yeniden oluşturuldu
İşte Kudret Özersay'ın açıklaması;
Dün akşam Halkın Partisi Parti Meclisi yeni Merkez Yürütme Organı’nı (MYO) belirledi. Yeni dönemde birlikte ve yoğun çalışarak partimizin ilkeleri doğrultusunda ülkemiz için mücadele etmeye #devam edeceğiz.
Yeni MYO:
1- Tolga Atakan
2- Çağın Çağatay Karataş
3- Teksen Köroğlu,
4- Özgür Vehit
5- Yusuf Avcıoğlu
6- Turgut Alas
7- Ramadan Durmazer
8- Duygu Uzun
9- Aral Moral
10-Ahmet Tokatlıoğlu (Genel Sekreter)
11- Kudret Özersay (G. Başkan)
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