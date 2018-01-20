HP'den bir istifa daha

MYK Üyesi Şevki Kıralp görevinden istifa etti
Kıralp'ın akademik çalışmalarından dolayı istifa ettiği iddia ediliyor.
HP'ye yakın kaynaklar ise önümüzdeki günlerde istifaların devam edebileceğini ifade ediyorlar.
MYK Üyesi Şevki Kıralp görevinden istifa etti
Kıralp'ın akademik çalışmalarından dolayı istifa ettiği iddia ediliyor.
HP'ye yakın kaynaklar ise önümüzdeki günlerde istifaların devam edebileceğini ifade ediyorlar.
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