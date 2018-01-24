HP’den bir istifa daha!

Halkın Partisi Girne İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Yeşilırmak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile HP’den istifa ettiğini açıkladı.

Emrah Yeşilırmak’ın açıklaması:

Arkadaşlar bugünden itibaren Halkın Partisindeki Parti Meclisi üyeliğinden ve partiden istifa etmiş bulunmaktayım. Tüm arkadaşlarıma çıktıkları bu yolda başarılı olmasını dilerim. Not: Bir ekleme yapmak durumundayım çünkü çok fazla arayan ve özelden mesaj atan var! Ayrılma sebebim tamamen ideolojiktir. Eğer bir parti 1974 Barış Harekatına ve Afrin Operasyonuna “işgal” diye başlık atan bir gazeteye ” bu hakaretin kabul edilemez olduğunu ” söyleyemezse ve bu durumu kinamazsa benim orada bulunmam imkansızdır ve kişiliğime aykırıdır. Saygılarımla