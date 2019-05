HP'den bir istifa daha! HP Parti Meclis'i üyesi görevinden ayrıldı!

Özhakkı’nın açıklaması şu şekilde:

“Sevgili dostlar.. Ben halkın Partisine katılırken katılma sebeblerimin neler olduğunu defalarca dile getirdim..

Ne dedim?.. şeffaf.. sorgulayıcı.. yanlışın karşısında.. yasa dışılıklara izin vermeyen.. yolsuzluklarla sonuna kadar mücadele eden bir parti olduğuna inandığım ve içerisindeki insanların geçmişinin tertemiz olup kimseye gebe olmadığına inandığım için..

Gelinen noktada geçmiş 4 lü kualisyona hiç girilmemesinin ve son bir kaç aydır da bitmesi gerektiğini defalarca partim içerisinde dile getirdim.. ve sonuç olarak geç de olsa hükümetten çekilmeye ben de onay verdim hiç tereddütsüz.. ancak bunun Ubp gibi ülkenin sistemsiz ve çarpık düzeninin baş mimarı bir parti ile kesinlikle bir kualisyona onay vermeyeceğimi de parti içerisinde herkese söyledim.. Hp diğer düzen partilerinden kopan sistemin bu partilerin mentalite ve misyonları ile düzelemeyeceğini savunan ve inanan arkadaşlardan oluşmuş bir partidir.. ve bu siyasi parti başından beridir geçmiş düzen partilerinin yanlışlıklarını eleştiren ve tesbit edilen yolsuzluklarının yargıya intikal etmesi için elinden geleni yapmış ve hala daha yapmakta olan bir siyasi oluşumdur..

Ancak.. bence Halkın Partisi kuruluş amaçlarına, İLKELERİNE, hedeflerine kesinlikle ters düşen bir karar alarak, ülkenin bu günleri görüp dibe çökmesinde büyük oranda mesuliyet taşıyan ve sistemsizlik sistemdir in mimarı olan Ubp ile yapılan oylamada çoğunluk oyları ile bir kualisyona girme kararı almıştır bu gece..

Bu siyasettir herşey olabilir ancak, ben kesinlikle zerre kadar inanıp güvenmediğimden dolayı böyle bir ortaklığın içerisinde görev almama kararı aldım.. Partideki tüm görevlerimden çekilmeye karar verdim.. bu benim oluşturulacak hükümet protokoluna karşı tarafın yıllardır uymadığı gibi yine uymayacağına olan inancımdan dolayıdır.. ve şahsi tercihimdir.. kimseyi eleştirmiyorum herkesin kararınada saygım sonsuzdur.. sadece doğru olmadığına inandığım için böyle bir oluşumda faal olarak olmamayı tercih ediyorum..

Ama Halkın Partisini bu günlerde ve bu kadar kritik ve hassas kararları almasını bir şekilde sağlayan yüzde 17 lik kesim biraz daha cesaretli davranıp bu partiyi çok daha güçlü bir şekilde iktidara getirseydi her şey bugün başka olurdu diye düşünüyorum..

Partime gelince; Sn başkanımız Kudret bey değeri ölçülemeyecek eşsiz bir insandır.. bakanlarımız millet vekillerimiz keza hepsi birbirinden değerli bireylerdir.. partiye gönül veren her birey gerçekten değerli ve inanarak katılmış arkadaşlardır ve hiç kimsenin zerre kadar art niyet taşımadığına adım gibi eminim.. inansaydım çok uzun zaman önce giderdim.. herkes iyi niyetli bir şekilde çaba sarf etti bu güne dek..

Herzaman arkalarında olacağım ve doğru işlere destek vereceğim..

Hiç hayırlı olacağına inanmasam da yeni hükümetin memlekete hayırlı uğurlu olmasını diler başarılar dilerim..

Inşallah Ubp düşüncelerimin tam tersine icraatlara destek verip önceki dönemlerde yaptıkları gibi yandaşa onucuk bunucuk ona iş verme buna ihale verme işlerini bırakıp tam bir istişare içerisinde halk için birşeler yapmaya soyunur ve beni yanıltır da bende aldığım bu karardan dolayı utanırım.. ama hiç sanmıyorum

Herkese saygılar ve iyi geceler dilerim”

