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HP'den bir istifa daha .. Orkun Bozkurt da PM üyeliğinden istifa etti!

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HP'den bir istifa daha .. Orkun Bozkurt da PM üyeliğinden istifa etti!
HP'den bir istifa daha .. Orkun Bozkurt da PM üyeliğinden istifa etti!

Halkın Partisi Parti Meclisi üyesi Orkun Bozkurt, yaşanan son gelişmeler ışığında Parti Meclisi üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Orkun Bozkurt, bir gönüllü olarak ülke için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Bozkurt’un açıklaması şöyle:

Hayatım boyunca bir yolu terk etmek yerine orada kalarak doğruların mücadelesini verdim ve bunun için ne bir mevkiye ne de bir statüye ihtiyaç duydum. Son gelişmeler ışığında yaptığım özeleştiri sonucunda Halkın Partisi PM’den affımı istedim.

Bundan sonra bir gönüllü olarak arkadaşlarımla yolu yürümeye devam edecek ve ülkemin geleceği için çalışmaya devam edeceğim.

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