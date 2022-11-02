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HP'den Güzelyurt'ta Kansoy'a destek kararı

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HP'den Güzelyurt'ta Kansoy'a destek kararı
HP'den Güzelyurt'ta Kansoy'a destek kararı

Halkın Partisi Parti Meclisi Güzelyurt Belediye Başkanlığı seçiminde bağımsız aday Reşat Kansoy’u destekleme kararı aldı. Halkın Partisi’nden yapılan yazılı açıklamada “Gerek HP Güzelyurt İlçe Başkanlığı gerekse Merkez Yürütme Organımızla görüşmeler yaparak görüşlerini ve projelerini anlatan sayın Reşat Kansoy Halkın Partisi’nin desteğini talep etmiştir.

Parti Meclisimiz yapmış olduğu değerlendirme ve oylama sonucunda Güzelyurt Belediye Başkanlığına yıllardır belediyecilik konusunda fikir üreten, bölgedeki sivil toplum örgütlerinde çalışmalar yapan bağımsız aday Reşat Kansoy’yu destekleme kararı almıştır” denildi.

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