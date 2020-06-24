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HP'den istifa!

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HP'den istifa!
HP'den istifa!

İşte Mesutoğlu'nun istifası...

Yaptığım etraflı değerlendirmeler neticesinde Halkın Partisi’nden istifa etmiş bulunmaktayım.

Uzun bir süreden beridir, parti karar organlarının hayati konularda aldığı kararlar, izlediği yol ve yöntemler ile fikir farklılığı içerisindeyim. Farklı fikirlerin partinin düşünce dünyasına zenginlik katacağı inancıyla, eleştirilerimi ve önerilerimi parti içerisinde ifade etmekten bir an bile geri durmadım. Ne var ki, kritik konuları ilgilendiren her dönemeçte bariz fikir farklılığının oluşması bana ilkesel bir mesafeyi işaret etmektedir. Özellikle gelinen son aşamada, alınan kararların, izlenen yol ve yöntemlerin savunabileceğim ölçülerin dışına çıktığına kanaat getirmiş bulunmaktayım.

Aldığım istifa kararının temelini bu düşünceler oluşturmaktadır.

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