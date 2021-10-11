HP'den istifa eden Bağımsız vekiller Büyükoğlu ve Genç'e UBP rozetleri takıldı

Ulusal Birlik Partisi ( UBP)'nde kuruluş yıl heyecanı yaşanıyor
UBP'nin 46'ncı kuruluş yılı Lefkoşa'daki Elysium Park’ta düzenlenen etkinlik ile kutlanıyor. Saat 19.00'da başlayan etkinliğe ilgi oldukça fazla oldu.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanı sıra Onursal Başkan Derviş Eroğlu'nun da yer aldığı resepsiyona UBP'nin önde gelen isimleri, UBP'ye katılacaklarını açıklayan bağımsız milletvekilleri Hasan Büyükoğlu ile Mesut Genç de katıldı
Büyükoğlu ve Genç'e rozetlerini Başkan Ersan Saner taktı
UBP'ye gönül veren çok sayıda vatandaş da etkinlikte yerini aldı
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