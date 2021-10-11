  • BIST 1.416,300
  • Altın 507,72
  • Dolar 8,9400
  • Euro 10,3450
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

HP'den istifa eden Bağımsız vekiller Büyükoğlu ve Genç'e UBP rozetleri takıldı

» »
Ulusal Birlik Partisi (UBP) kuruluş yıl dönümünü düzenlenen etkinlikle coşkuyla kutlanıyor
HP'den istifa eden Bağımsız vekiller Büyükoğlu ve Genç'e UBP rozetleri takıldı

Ulusal Birlik Partisi ( UBP)'nde kuruluş yıl heyecanı yaşanıyor

UBP'nin 46'ncı kuruluş yılı Lefkoşa'daki Elysium Park’ta düzenlenen etkinlik ile kutlanıyor. Saat 19.00'da başlayan etkinliğe ilgi oldukça fazla oldu.

Cumhurbaşkanı  Ersin Tatar'ın yanı sıra  Onursal Başkan Derviş Eroğlu'nun da yer aldığı resepsiyona UBP'nin önde gelen isimleri, UBP'ye katılacaklarını açıklayan bağımsız milletvekilleri Hasan Büyükoğlu ile Mesut Genç de katıldı

Büyükoğlu ve Genç'e rozetlerini Başkan Ersan Saner taktı

UBP'ye gönül veren çok sayıda vatandaş da etkinlikte yerini aldı 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Canaltay: “Ulaştırma ve Haberleşme Şurası Çok Verimli Geçti”11 Ekim 2021 Pazartesi 18:20
  • Meclis toplanamadı... NİSAP oluşmadı... (VİDEO HABER)11 Ekim 2021 Pazartesi 16:27
  • Özyiğit: Başbakan Saner partizanlığa devam ediyor11 Ekim 2021 Pazartesi 16:14
  • Kısa süreli sağanak bekleniyor11 Ekim 2021 Pazartesi 16:12
  • Yeni Cezaevinin bir bölümünün acil olarak pozitif vakalar ve temaslılar için hazırlanmasına karar verildi.11 Ekim 2021 Pazartesi 16:06
  • Özersay: "Ülkeyi seçime götürebilecek hükümet bu hükümet değildir" Seçim yasakları 6 Aralıkta başlasın diyorlar11 Ekim 2021 Pazartesi 15:26
  • UBP Mağusa İlçe Yönetim Kurulu belirlendi.. İşte kazananlar...11 Ekim 2021 Pazartesi 15:13
  • CTP: Tatar, şaibeli seçim sonuçlarıyla TC yetkilileri tarafından seçtirildi11 Ekim 2021 Pazartesi 15:12
  • Hamzaoğulları Meclis'ten fotoğraf attı.. "Hükümeti bekliyoruz"11 Ekim 2021 Pazartesi 14:57
  • Tufan Erhürman: “Hükümet” sanki varmış gibi boyundan büyük taleplere devam ediyor11 Ekim 2021 Pazartesi 14:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti