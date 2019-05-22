HP'den istifalar başladı! HP LTB Meclis üyesi partisinden istifa etti!

UBP-HP hükümetinin oluşması ile Halkın partisi'nden istifalar da başladı...

UBP-HP hükümetinin oluşması ile Halkın partisi'nden istifalar da başladı...

Dr. Ecz. Umut Öksüz HP'den istifasını duyurdu...

İşte o açıklama;

İdeallerine sahip, aktif bir Kıbrıs genci olarak üyesi olduğum Halkın Partisi'nin her geçen gün başlangıçta umut ettiği ideallerinden uzaklaştığını üzülerek gördüğümden dolayı, yakın çevrem ve ailem ile birlikte almış olduğum karar doğrultusunda Halkın Partisi'ndeki aktif siyasi hayatımı sonlandırdığımı bildirmek isterim.

Böylece 2018 yerel seçimlerinde Başkent Lefkoşa seçmeni tarafından taktir edilen Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Meclis Üyeliğimi bugün itibari ile bağımsız olarak sürdüreceğimi belirtmek isterim.

Bugüne kadar bana destek veren büyüklerim , arkadaşlarım , ailem , yakın çevrem ve dostlarıma sonsuz teşekkür ederim.

Dr. Ecz. Umut ÖKSÜZ

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