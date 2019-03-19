HP'den KIB-TEK tepkisi:Yeni uygulama geçerli not almadı...

HP Genel Sekreteri Yenal Senin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla uygulamaya tepki gösterdi; halkın beklentilerini anlattı...

Senin, "Bu ortamda bu uygulama halkın geçerli notunu almamıştır" dedi...

İşte o açıklama;

Geçtiğimiz gün açıklanan "Elektrikte yeni dönem - 3 zamanlı kontrol sizde tarifesi" ni detaylı inceleme fırsatı buldum. Prensipte daha önce " bize aktarılan koşullar temelinde" desteklediğim bir argümandı.Kullanıcıya alternatif sunması, temelinde halka "ucuz elektrik" sağlayacak bir model olması, özü itibarı ile doğru bir adım olabileceği kanaatindeydim.Ancak veriler ortaya çıktığında üzülerek gözlemlemekteyim ki her ne koşulda olursa olsun var olan ağır faturalar daha da artacaktır. Olay o kadar iyi kurgulanmış ki tüketicinin evde olacağı saatler özenle seçilmiş, haftasonu ve haftaiçi ayrımı yapılmış, normal saat dilimi bile yüzde 25 civarı zamlanmıştır. Yani fiyatların yüksek olduğu periyotlarda dikkatli olmak yetmiyor, normal diye tarif edilen periyotta da tasarruf yapmanız gerekiyor. Kısacası ANCAK "baykuş" misali hayatı gece yarısından sonra yaşamamız bize görece düşük fatura getirecektir. Bunun yanında bence en önemli unsur çoklu tarifeye geçmeyecek kişilerin standart tarife fiyatlarına da zam yapılması. Bize aktarılan bilgi bu yönde değildi.Eğer akıllarda, Kıb-Tek'in yatırım kararı sonrası (ki destekliyoruz) bu yatırımı HALKIN ÜSTÜNDEN çıkarıp, daha sonra bizlere bu yatırımın kendi-kendini ödeyeceği bir sistem diye aktarması planı varsa bunu etik bulmam, gerekli tepkiyi de gösteririz. Tabi burada tüm okları Kıb-Tek'e yönlendirmek, kurumun bağlı olduğu Bakanlığa da bir jest olur. İlgili Bakanlığın bu eleştiriler temelinde ortaya daha iyi bir çalışma koyması şarttır. Mevcut ekonomik dönem, halkın alım gücü ve diğer koşullar düşünüldüğünde bu uygulama maalesef bekleneni verememiş, HALKIN GÖZÜNDE geçer not almamıştır.