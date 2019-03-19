  • BIST 104.596
  • Altın 229,684
  • Dolar 5,4660
  • Euro 6,2048
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

HP'den KIB-TEK tepkisi:Yeni uygulama geçerli not almadı...

» »
HP'den KIB-TEK tepkisi:Yeni uygulama geçerli not almadı...
HP'den KIB-TEK tepkisi:Yeni uygulama geçerli not almadı...

HP Genel Sekreteri Yenal Senin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla uygulamaya tepki gösterdi; halkın beklentilerini anlattı...

Senin, "Bu ortamda bu uygulama halkın geçerli notunu almamıştır" dedi...

İşte o açıklama;

Geçtiğimiz gün açıklanan "Elektrikte yeni dönem - 3 zamanlı kontrol sizde tarifesi" ni detaylı inceleme fırsatı buldum. Prensipte daha önce " bize aktarılan koşullar temelinde" desteklediğim bir argümandı.Kullanıcıya alternatif sunması, temelinde halka "ucuz elektrik" sağlayacak bir model olması, özü itibarı ile doğru bir adım olabileceği kanaatindeydim.Ancak veriler ortaya çıktığında üzülerek gözlemlemekteyim ki her ne koşulda olursa olsun var olan ağır faturalar daha da artacaktır. Olay o kadar iyi kurgulanmış ki tüketicinin evde olacağı saatler özenle seçilmiş, haftasonu ve haftaiçi ayrımı yapılmış, normal saat dilimi bile yüzde 25 civarı zamlanmıştır. Yani fiyatların yüksek olduğu periyotlarda dikkatli olmak yetmiyor, normal diye tarif edilen periyotta da tasarruf yapmanız gerekiyor. Kısacası ANCAK "baykuş" misali hayatı gece yarısından sonra yaşamamız bize görece düşük fatura getirecektir. Bunun yanında bence en önemli unsur çoklu tarifeye geçmeyecek kişilerin standart tarife fiyatlarına da zam yapılması. Bize aktarılan bilgi bu yönde değildi.Eğer akıllarda, Kıb-Tek'in yatırım kararı sonrası (ki destekliyoruz) bu yatırımı HALKIN ÜSTÜNDEN çıkarıp, daha sonra bizlere bu yatırımın kendi-kendini ödeyeceği bir sistem diye aktarması planı varsa bunu etik bulmam, gerekli tepkiyi de gösteririz. Tabi burada tüm okları Kıb-Tek'e yönlendirmek, kurumun bağlı olduğu Bakanlığa da bir jest olur. İlgili Bakanlığın bu eleştiriler temelinde ortaya daha iyi bir çalışma koyması şarttır. Mevcut ekonomik dönem, halkın alım gücü ve diğer koşullar düşünüldüğünde bu uygulama maalesef bekleneni verememiş, HALKIN GÖZÜNDE geçer not almamıştır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akıncı Dostluk maçına gitmiyor! Basın toplantısı düzenliyor19 Mart 2019 Salı 10:52
  • AB'den Türkiye'ye 'vize serbestisi' açıklaması19 Mart 2019 Salı 10:51
  • Dikkat! Bu bölgelere elektrik verilemeyecek!19 Mart 2019 Salı 10:02
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar19 Mart 2019 Salı 07:30
  • Erhürman,YYK ve özel televizyon yayıncıları ile görüştü18 Mart 2019 Pazartesi 21:28
  • Dikkatsizlik kazayı getirdi !18 Mart 2019 Pazartesi 20:03
  • Akıncı’dan maç resti!18 Mart 2019 Pazartesi 18:17
  • El-Sen görev şehidi Tatlıcı’yı anacak18 Mart 2019 Pazartesi 17:43
  • Dikkat! Elektrik kesintisi18 Mart 2019 Pazartesi 17:42
  • Meclis Gündemi: Kur sabitlemes, devam edecek mi?18 Mart 2019 Pazartesi 17:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti